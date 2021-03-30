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الخميس.. العرض الأول لفيلم أحمد مالك االاسترالي "حارس الذهب"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تطلق MAD Solutions بالتعاون مع شركة رواد ميديا الفيلم الأسترالي حارس الذهب للنجم أحمد مالك والمخرج رودريك ماكاي في السعودية ابتداءً من الخميس 1 أبريل، ليستأنف بذلك جولة عروضه عربيًا، ويُعرض مصحوبًا بالترجمتين العربية والإنجليزية، ومن المرتقب إطلاق الفيلم في باقي الدول العربية قريبًا.

ويقول ممدوح سالم، المدير التنفيذي لشركة رواد ميديا "تشهد صالات السينما في السعودية ازديادًا في عدد شاشات السينما نتيجة حجم الطلب الموجود والمتوقع أن تصل عددها الى 2500 شاشة وفقا لرؤية المملكة 2030 حيث سيكون السوق الأكبر في المنطقة، ونسعد بالتعاون مع MAD Solutions في تقديم أعمال سينمائية عربية وعالمية تحظى بإعجاب النقاد والمهرجانات السينمائية لنسعى سويًا لتطوير السينما العربية إلى أكبر حد ممكن، وذلك لتصحيح المفاهيم حولها، وخلق مساحة يمكن من خلالها عرض ومشاهدة الأفلام العربية المتنوعة".

ومن جانبها تقول مشيرة فاروق بحر مدير التوزيع السينمائي بشركة MAD Solutions "‎سعداء بالتعاون مع رواد ميديا، وأن تأتي أولى خطواته بعرض الفيلم العالمي حارس الذهب، ونسعى دومًا لتقديم أفلام مختلفة للجمهور السعودي، خاصة في ظل التطور السينمائي الذي تمر به المملكة وفقًا لرؤيتها الجديدة، والذي سيؤثر بالتأكيد على تطور الصناعة ككل، وسعداء بكوننا جزءً من هذا التطور حيث تشرفنا قبل ذلك بتوزيع أفلامًا سعودية مهمة. 

وشهد حارس الذهب عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال استحسانًا عالميًا، إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة" وقالت الغارديان "فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلي "مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)". 

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