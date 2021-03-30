مجزرة.. زيدان يطرد 8 لاعبين خارج ريال مدريد





ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لعل أبرزهم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.





وبحسب صحيفة ABC الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي التخلص من خدمات 8 لاعبين من نجوم الفريق، من أجل الحصول على 200 مليون يورو، لتمويل الصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يستهدف بالاتفاق مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، التخلي عن ثمانية لاعبين، من أجل التعاقد مع أحد النجمين كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند.





وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد مستعد لعرض 8 لاعبين من نجومه للبيع، في الميركاتو الصيفي القادم، وهم جاريث بيل، فرانشيسكو إيسكو، ألفارو أودريوزولا، لوكا يوفيتش، مارسيلو، ماريانو دياز، داني سيبايوس وبورخا مايورال.

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رحيل العديد من اللاعبين عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.