2.9 مليون قرار.. كيف نجحت الصحة في إدارة منظومة العلاج على نفقة الدولة؟

تحظى المنظومة الصحية باهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية، وقيادتها السياسية، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يوجه دائما بالاستثمار فى العنصر البشرى، فى مختلف القطاعات، وخصوصا القطاعات الحيوية المهمة، التى تتعلق بحياة المصريين وصحتهم، كما تتعلق بنمط الحياة اليومية لدى الكثيرين منهم.



وتأتى توجيهات الرئيس السيسى المستمرة بالارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية، متوافقة مع استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى، من خلال الاهتمام برفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع، وغيره من القطاعات الحيوية، وخصوصا التى تمس احتياجات المواطن البسيط.



وتتجلى جهود الدولة المصرية فى الارتقاء بمنظومة الصحة، فيما يتم إطلاقه من مبادرات رئاسية، تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تضم مختلف التخصصات، وتوقع الكشف على المترددين عليها بشكل مجانى.



ومن بين أبرز الإنجازات والجهود التى تبذلها الدولة المصرية لرعاية المصريين صحيا، منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتى تتحمل خلالها الدولة نفقات علاج غير القادرين، حيث نجحت وزارة الصحة فى إدارة منظومة العلاج على نفقة الدولة بطريقة احترافية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف نجحت وزارة الصحة والسكان فى إدارة منظومة العلاج على نفقة الدولة.



- تم إصدار مليونين، و913 ألفا، و907 قرارات علاج على نفقة الدولة.



- بلغت تكلفة القرارات الصادرة بالعلاج على نفقة الدولة 8 مليارات، و987 مليون جنيه، خلال عام 2020.



- تقوم الوزارة بالمتابعة الدورية والمستمرة للمنظومة المميكنة للعلاج على نفقة الدولة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات الطبية فى أقل مدة زمنية ممكنة.



- شملت قرارات العلاج على نفقة الدولة أمراض: الدم، والأورام، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والباطنة، والجراحة، والعظام، والعيون، والمسالك البولية.



- كما شملت قرارات العلاج على نفقة الدولة الأمراض الجلدية والعصبية.



- تم استحداث بروتوكولات لعلاج أمراض: التصلب المُتناثر، والأمراض المناعية، والتيبس المناعى الفقارى، والصدفية، والالتهاب القزحى المناعى، والروماتويد المفصلى.



- تم تحديث تحديث بروتوكولات القساطر التداخلية والطرفية والمُخية.



- تشكيل فريق لمتابعة وتقييم أداء منظومة العلاج على نفقة الدولة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الحرص على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.



- تحرص وزارة الصحة والسكان على الاستفادة من المنظومة المميكنة للعلاج على نفقة الدولة فى إتاحة آلية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم، والتأكد من حصولهم عليها بالمجان، باعتبار أن رضا المواطنين عن الخدمة الطبية هو المعيار الأساسى لقياس مدى نجاح المنظومة.

