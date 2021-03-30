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تحرير 34 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
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تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والتموين، والطب البيطري، والصحة، والرقابة التموينية، والادارة الزراعية، والتفتيش على الأغذية، ومباحث التموين، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، إنه خلال الحملات، تم تحرير 34 مخالفة متنوعة، منها 23 مخالفة في مجال الأسواق، بالإضافة الى تحرير 11 محضر بالمرور على المخابز البلدية، تنوعت ما بين عدم نظافة ادوات العجن عدم صرف بون ونقص وزن.

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