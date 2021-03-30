العناية الإلهية تنقذ طالبة من الغرق في النيل أثناء التقاط سيلفى بالمنصورة

أنقذت العناية الإلهية طالبة من الغرق أثناء التقاطها صورة سيلفى من اعلى كوبرى طلخا بدائرة قسم اول المنصورة.



وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود من شرطة النجدة بسقوط فتاة بنهر النيل.



و إنتقلت قوات الإنقاذ النهرى والشرطة للمكان وتم إنتشالها على قيد الحياة قبل غرقها وتم نقلها لمستشفى الدولى لتلقى العلاج اللآزم.



وبالفحص تبين أنها تدعى مريم م ع 21 سنة طالبة بالفرقة الثانية كلية أداب جامعة المنصورة ومقيم منطقة المجزر دائرة قسم أول المنصورة وبسؤالها قررت أنها حال جلوسها على سور الكوبرى وإلتقاط بعص صور السيلفى بواسطة هاتفها المحمول إختل توازنها وسقطت بالمياه من أعلى الكوبرى ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.



تم نقل القتاة لمستشفى الدولى لتلقى العلاج اللآزم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3112 إدارى قسم رطة أول المنصورة وجار العرض على النيابة العامة.

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