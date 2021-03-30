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المعارضة تهاجم الرئيس التركي بعد انهيار قيمة الليرة.. تفاصيل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه «أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل»، لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية بإقالة محافظ البنك المركزي بعد زيادة أسعار الفائدة.

 

وأقال أردوغان ناجي أغبال بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، ثم عين أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية.

 

وتراجعت الليرة بما يصل إلى 15 % بعد ذلك وهوت الأسهم وقفزت عوائد الديون الحكومية، مما زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهدت تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال السنوات الثماني عشرة لحكم أردوغان.

 

وقال فايق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض: «إنها عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل حقا أن تتسبب في أن تخسر الليرة التركية ما يزيد على عشرة بالمئة من قيمتها في يوم واحد، بعد يومين من رفع أسعار الفائدة».

 

وقال زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو إن على الحكومة تقليل هدر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب قوجي أوغلو.

 

وأبلغ نواب الحزب «يجب على أردوغان أن يعين، إن أمكن من داخل البنك المركزي، محافظا يتمتع بمصداقية محلية ودولية».

 

وقالت ميرال أكشينار رئيسة الحزب الصالح، خامس أكبر حزب في البرلمان، للنواب «تركيا ليس لديها مشاكل في الاقتصاد الكلي. تركيا لديها مشاكل تتعلق بسياسات أردوغان»

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انهيار الليرة المعارضة التركية الرئيس التركي اردوغان

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