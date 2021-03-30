العناني من البرلمان: نواجه مشكلة عدم وجود موارد مستديمة لصناديق السياحة والآثار

عقدت لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماع مشترك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار بحضور وزير السياحة والآثار.



وقال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد عناني، إننا نواجه مشكلة وهو عدم وجود موارد مستديمة لصناديق السياحة والآثار، مشيرا إلي أن هناك ٣صناديق فقط وهم صندوق تمويل المشروعات والمتاحف وصندوق انقاذ النوبه وصندوق السياحة.



وأضاف عناني" أنه لايوجد أي موارد مستديمة للصناديق وخاصة صندوق السياحة الذي يعتمد علي موارد واحد فقط وهو العائد من العاب المائدة "القمار" مشيرا إلي أن فلسفة القانون المعروض علي البرلمان هو استحداث موارد مستديمة للصندوق السياحة والآثار.



فيما تسائلت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب عن أموال هذه الصناديق التي كانت بها أموال والآن لا يوجد بها أي مليم مشيرة إلي أننا نريد توضيح حول كيفية صرف أموال هذه الصناديق واين أنفقت.