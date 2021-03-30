انجاز فريد لـ"صلاح".. 7 أرقام مثيرة من تأهل منتخب مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا

اختتم منتخب مصر الأول مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بفوز كبير على حساب منتخب جزر القمر برباعية نظيفة، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.





وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، وكان قد حسم تأهله لنهائيات أمم إفريقيا منذ الجولة الخامسة بعد تعادله مع المنتخب الكيني، ويرافقه للبطولة القارية من نفس المجموعة منتخب جزر القمر والذي حل بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام القياسية التي حققها منتخب مصر بعد تأهله لنهائيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون:-





1- عزز منتخب مصر رقمه القياسي كأكثر المنتخبات مشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، بعدما تأهل للبطولة القارية للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه.





2- أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أول لاعب مصري يسجل في 6 تصفيات أمم إفريقيا متتالية، وذلك بعدما وقع على هدفين في شباك منتخب جزر القمر في المباراة الأخيرة في التصفيات الحالية.





3- حسام البدري أصبح أول مدرب مصري يصعد بمصر لنهائيات أمم إفريقيا منذ نسخة البطولة عام 2010 والذي شارك فيها الفراعنة بقيادة حسن شحاتة.





4- انفرد محمد صلاح بالمركز الثاني قي قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 45 هدفًا، متفوقًا على حسن الشاذلي صاحب الـ44 هدف، بينما يتصدر القائمة حسام حسن برصيد 76هدفًا.





5- محمد صلاح عزز صدارته لقائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 16 هدفًا.





6- محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أصبح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بتصفيات أمم إفريقيا الحالية برصيد 5 أهداف (صنع 3 أهداف – سجل هدفين).





7- منتخب مصر تأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا "بدون هزيمة" في التصفيات للمرة السابعة في تاريخه.





8- فوز منتخب مصر على جزر القمر بنتيجة 4 - 0 الأكبر لحسام البدري مع الفراعنة منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب السابق.



