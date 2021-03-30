مفاجأة حول سبب وفاة ابنة جومانا مراد

توفت مساء أمس ابنة الفنانة جومانا مراد وهي طفلة صغيرة وتعجب البعض من وفاتها فجأة بدون أسباب.



وكشفت تصريحات صحفية سبب وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد وهو أنها ولدت في وقت مبكر قبل معادها وكانت تعاني من مشاكل صحية كبيرة وكانت تعرضها جومانا مراد دائما على الأطباء.



وولدت ابنة جومانا مراد في منتصف الشهر السادس مع ابنها الثاني التوأم علي ولكنه لم يولد مبكرا كإبنتها ويتعرض بعض الأطفال الذين يولدون في وقت مبكر إلى مضاعفات في الجهاز التنفسي والقلب أو للإعاقة.