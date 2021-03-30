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محافظة الإسكندرية تناقش تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرية بهيج

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم كافة الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية وأعضاء مؤسسة حياة كريمة وعدد من أهالي قرية بهيج بمركز شباب قرية بهيج ببرج العرب، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة.

وبدأت "عازر" اللقاء بالترحيب بجميع الحضور، واستمعت لأخر التطورات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من قبل الجهات التنفيذية، والعقبات التى تواجه منفذى المبادرة والعمل على حلها.

وعلى هامش المبادرة تم عقد اللقاء التوعوي الأول للجنة حماية الطفولة بقرية بهيج بحضور ٥٠ طفل، ودار اللقاء حول توعية الأهالي بأخطار الزواج المبكر، وذلك للحد من زواج الاطفال من سن ١٠ إلى ١٨ سنة، وتعريفهم بالخط الساخن ١٦٠٠٠ لنجدة الطفل بالقاهرة التابع للمجلس القومى للطفولة والامومة، وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية، والحكى بالرسم، للتفريغ النفسى لمشكلات الأطفال.
محافظة الإسكندرية تناقش تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرية بهيج
محافظة الإسكندرية تناقش تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرية بهيج
محافظة الإسكندرية تناقش تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرية بهيج
محافظة الإسكندرية تناقش تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرية بهيج
محافظة الإسكندرية تناقش تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرية بهيج
محافظة الإسكندرية تناقش تنفيذ مبادرة حياة كريمة في قرية بهيج

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