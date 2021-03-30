أعلن عنه الرئيس السيسي.. تعرف على مشروع الدلتا الجديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن زراعة مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة خلال عامين فقط وقال الرئيس السيسى، فى تصريحاته أثناء زيارته لهيئة قناة السويس بعد نجاح جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN: "من يومين كنا بنتكلم عن الدلتا الجديدة، أنا شوفت الإعلام كان بيتناول الموضوع إزاى، إحنا بنتكلم عن مليون فدان بفضل الله خلال سنتين هنكون زارعينهم، على طريق الضبعة سواء كان شماله أو جنوبه".



وأضاف السيسى: "الصوب حتى الآن أنتجت 100 ألف طن خضروات فى مصر، رغم إن مش كلها اشتغلت، إحنا عاملين الكلام دا لصالح الناس فى مصر، ولو فيه فرصة للتصدير نصدر".



وأوضح السيسى: "المياه بتاعة المليون ونصف فدان دول، هى مياهنا، بناخد المياه ونعملها معالجة ثلاثية متطورة، تخليها تكون صالحة طبقا للمعايير العالمية الصحية للاستخدام فى الزراعة، المياه دى كانت بتترمى خدناها فى محطة معالجة وبتطلع مليون متر يوميا لـ50 ألف فدان، وفى شهر يونيو اللى جاى عندنا محطة بحر البقر بتنتج 5.6 مليون متر يوميا كانت بتترمى فى المنزلة، هناخدها شرق القناة على محطة معالجة لاستخدامها فى الزراعة، وهيكون إجمال المزروع فى شرق القناة حوالى 500 ألف فدان".



وتابع السيسى: "محطة الحمام الجديدة هتنتجلنا 6 ملايين متر مياه يوميا لزراعة مليون فدان، بالإضافة للمياه الجوفية فى منطقة الضبعة، و500 فدان شرق سيناء، و600 ألف فدان فى توشكى".



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع الدلتا الجديدة، الذى تناول الرئيس الحديث عنه:



- يقام مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.



- يتميز المشروع بموقعه القريب من الدلتا القديمة ومن الموانئ لدعم عمليات التصدير إلى الأسواق العالمية.



- أثبتت دراسات الفرق البحثية بالجهات المتخصصة جاهزية تلك الأراضى للاستصلاح الزراعى.



- يضم المشروع فى نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى.



- يساهم المشروع فى تعزيز استراتيجية الدولة فى مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، تتسم بنظم إدارية حديثة.



- يضم المشروع مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى.



- يوفر المشروع الآلاف من فرص العمل الجديدة.



- يعوض المشروع الأراضى الزراعية التى فقدتها مصر من البناء الجائر.



- يعتمد المشروع على المياه المعالجة بجانب المياه الجوفية.



- وجه الرئيس بالبدء الفورى فى تنفيذ المشروع.



- كما وجه الرئيس السيسي بإنجاز المشروع فى عامين اثنين فقط.



- تم دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى إنجاز المشروع فى أسرع وقت.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد عقد اجتماعا، يوم الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



تناول الاجتماع استعراض المشروع القومى "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان واطلع الرئيس على كل التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التى أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضى بالساحل الشمالى الغربى عند منطقة محور الضبعة، والتى أثبتت جاهزية تلك الأراضى للاستصلاح الزراعى، وذلك فى إطار المشروع القومى العملاق "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان زراعى، والذى يضم فى نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى.



ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة فى مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.



كما تم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التى ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الرى.