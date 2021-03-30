Advertisements

أعلن عنه الرئيس السيسي.. تعرف على مشروع الدلتا الجديدة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن زراعة مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة خلال عامين فقط وقال الرئيس السيسى، فى تصريحاته أثناء زيارته لهيئة قناة السويس بعد نجاح جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN: "من يومين كنا بنتكلم عن الدلتا الجديدة، أنا شوفت الإعلام كان بيتناول الموضوع إزاى، إحنا بنتكلم عن مليون فدان بفضل الله خلال سنتين هنكون زارعينهم، على طريق الضبعة سواء كان شماله أو جنوبه".

وأضاف السيسى: "الصوب حتى الآن أنتجت 100 ألف طن خضروات فى مصر، رغم إن مش كلها اشتغلت، إحنا عاملين الكلام دا لصالح الناس فى مصر، ولو فيه فرصة للتصدير نصدر".

وأوضح السيسى: "المياه بتاعة المليون ونصف فدان دول، هى مياهنا، بناخد المياه ونعملها معالجة ثلاثية متطورة، تخليها تكون صالحة طبقا للمعايير العالمية الصحية للاستخدام فى الزراعة، المياه دى كانت بتترمى خدناها فى محطة معالجة وبتطلع مليون متر يوميا لـ50 ألف فدان، وفى شهر يونيو اللى جاى عندنا محطة بحر البقر بتنتج 5.6 مليون متر يوميا كانت بتترمى فى المنزلة، هناخدها شرق القناة على محطة معالجة لاستخدامها فى الزراعة، وهيكون إجمال المزروع فى شرق القناة حوالى 500 ألف فدان".

وتابع السيسى: "محطة الحمام الجديدة هتنتجلنا 6 ملايين متر مياه يوميا لزراعة مليون فدان، بالإضافة للمياه الجوفية فى منطقة الضبعة، و500 فدان شرق سيناء، و600 ألف فدان فى توشكى".

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع الدلتا الجديدة، الذى تناول الرئيس الحديث عنه:

- يقام مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.

- يتميز المشروع بموقعه القريب من الدلتا القديمة ومن الموانئ لدعم عمليات التصدير إلى الأسواق العالمية.

- أثبتت دراسات الفرق البحثية بالجهات المتخصصة جاهزية تلك الأراضى للاستصلاح الزراعى.

- يضم المشروع فى نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى.

- يساهم المشروع فى تعزيز استراتيجية الدولة فى مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، تتسم بنظم إدارية حديثة.

- يضم المشروع مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى.

- يوفر المشروع الآلاف من فرص العمل الجديدة.

- يعوض المشروع الأراضى الزراعية التى فقدتها مصر من البناء الجائر.

- يعتمد المشروع على المياه المعالجة بجانب المياه الجوفية.

- وجه الرئيس بالبدء الفورى فى تنفيذ المشروع.

- كما وجه الرئيس السيسي بإنجاز المشروع فى عامين اثنين فقط.

- تم دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى إنجاز المشروع فى أسرع وقت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد عقد اجتماعا، يوم الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تناول الاجتماع استعراض المشروع القومى "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان واطلع الرئيس على كل التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التى أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضى بالساحل الشمالى الغربى عند منطقة محور الضبعة، والتى أثبتت جاهزية تلك الأراضى للاستصلاح الزراعى، وذلك فى إطار المشروع القومى العملاق "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان زراعى، والذى يضم فى نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة فى مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

كما تم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التى ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع الدلتا الجديدة محور الضبعة تعويم السفينة السفينة الجانحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدلتا الجديدة الاستصلاح الزراعي

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - عملية جراحية ناجحة لـ "نجم الأهلي".. تعرف على التفاصيل

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة.. زيدان يطرد 8 لاعبين خارج ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

السيسي يتابع جهود الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية

عقب توجيهات السيسي.. 9 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر"

الري: يوجد 400 ألف فدان أراضي بسيناء قابلة للزراعة (فيديو)

الحكومة توافق على المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة بتكلفة 725 مليون جنيه

تفاصيل اجتماع السيسي مع مستشاره للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

03:04 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان