مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المولودية

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وأجرى الجهازان الإداري والطبي المسحة الطبية، ثم خضع لاعبو الفريق للمسحة بعد انتهاء المران.





كما من المقرر "حسب ما نُشر من الموقع الرسمي" أن يصل الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول، إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرا قادمان من تونس، عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.





ومن المقرر أن يخضع فرجاني ساسي لمسحة طبية مع باقي لاعبي الفريق تحت إشراف “كاف”، بينما يخضع سيف الدين الجزيري للمسحة الطبية كإجراء احترازي للاطمئنان على حالته الصحية.





ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.



