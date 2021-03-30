عاجل - عملية جراحية ناجحة لـ "نجم الأهلي".. تعرف على التفاصيل

أجرى حمدي فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر جراحة ناجحة في الساعد الأيسر بعدما تعرض لكسر خلال مباراة المنتخب الوطني الأول أمام كينيا في تصفيات كأس أمم افريقيا التي أقيمت يوم 25 مارس وانتهت بالتعادل الإيجابي.





وخضع نجم الأهلي لجراحة ناجحة تحت إشراف الدكتور أشرف نهاد محرم استاذ استشاري جراحة العظام في أحد المستشفيات بمنطقة الدقي واستلزمت تركيب شرائح ومسامير بالإضافة إلى مسمار نخاعي لعلاج الكسر سريعا.





وأعلن الدكتور أشرف نهاد محرم أن حمدي فتحي سيكون جاهزا للعودة إلى الملاعب في فترة تتراوح مابين 8 إلى 10 أسابيع بعد التعافي من الجراحة التي خضع لها وتمت بنجاح.



