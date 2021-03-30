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محمد محمود عبد العزيز يروج لمسلسله الرمضاني "قصر النيل"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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روج الفنان محمد محمود عبد العزيز لدوره في مسلسل "قصر النيل" للسباق الرمضاني المقبل.


وكتب "عبد العزيز" قائلا: "يا مسهل يا كريم يا رب... شخصية علاء وجيه.. في مسلسل #قصر_النيل في رمضان على قناة‏ MBC مصر وMBC دراما ومنصة شاهد ‏VIP... دعوات حضراتكم (اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا) #قصر_النيل ".

ويشارك محمد محمود عبد العزيز في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع عدد من الفنانين منهم ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني.

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