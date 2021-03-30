ادوارد ونهاد أبو القمصان وسالي فؤاد ضيوف الحفل الختامي لمشروع مشاركة وقيادة الفتيات

أقيم أمس الحفل الختامي لمشروع مشاركة وقيادة الفتيات، والذي تنظمه هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت برعاية سفارة هولندا بالقاهرة، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وبمشاركة ممثلين عن 5 وزارات مصرية.





حضر الحفل الفنان إدوارد، و المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، و الإعلامية سالي فؤاد، و مها عقروق مديرة البرامج بهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، وإنجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير المجتمعي، وأسماء زغلول مديرة مشروع مشاركة وقيادة الفتيات، بجانب عدد من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة والأوقاف والتعليم والصحة بالمناطق المستهدفة بالمشروع، وعدد من فتيات وشباب المشروع من جمعيات المحافظات المستهدفة وهي البحيرة وقنا والجيزة والقليويية.





وفي ختام الفعاليات تم تكريم الجمعيات الشريكة في المشروع وهي الجمعية النسائية لتنمية المرأة الريفية بحجازة، وجمعية تنمية المرأة الريفية بالكوم الأحمر، والجمعية الخيرية الإسلامية بالنخلة البحرية، جمعية دسونس أم دينار الخيرية، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيل شيحة، وجمعية تنمية السياحة بدهشور، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالشوبك، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بنوى.