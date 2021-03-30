Advertisements

ادوارد ونهاد أبو القمصان وسالي فؤاد ضيوف الحفل الختامي لمشروع مشاركة وقيادة الفتيات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أقيم أمس الحفل الختامي لمشروع مشاركة وقيادة الفتيات، والذي تنظمه هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت برعاية سفارة هولندا بالقاهرة، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وبمشاركة ممثلين عن 5 وزارات مصرية.

 حضر الحفل الفنان إدوارد، و المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، و الإعلامية سالي فؤاد، و مها عقروق مديرة البرامج بهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، وإنجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير المجتمعي، وأسماء زغلول مديرة مشروع مشاركة وقيادة الفتيات، بجانب عدد من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة والأوقاف والتعليم والصحة بالمناطق المستهدفة بالمشروع، وعدد من فتيات وشباب المشروع من جمعيات المحافظات المستهدفة وهي البحيرة وقنا والجيزة والقليويية.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم الجمعيات الشريكة في المشروع وهي الجمعية النسائية لتنمية المرأة الريفية بحجازة، وجمعية تنمية المرأة الريفية بالكوم الأحمر، والجمعية الخيرية الإسلامية بالنخلة البحرية، جمعية دسونس أم دينار الخيرية، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيل شيحة، وجمعية تنمية السياحة بدهشور، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالشوبك، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بنوى.

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة.. زيدان يطرد 8 لاعبين خارج ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 10 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - عملية جراحية ناجحة لـ "نجم الأهلي".. تعرف على التفاصيل

منذ 35 دقيقة

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

03:04 م

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان