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مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مواعيد تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ليقع منتخب مصر الأول فى مواجهات قوية خلال الفترة المقبلة ستقام فى فترة زمنية بسيطة.

وآسفرت قرعة كأس العالم 2022 على وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.

مواعيد تصفيات كأس العالم 2022 :-

- 1 إلى 15 يونيو الجولة الأولي والثانية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
‏- 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر الجولة الثالثة والرابعة
‏- 4 إلى 12 أكتوبر الجولة الخامسة والسادسة
‏- 8 إلى 16 نوفمبر ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكاس العالم

ويذكر أن المتأهل كأول مجموعة فى ال 10 مجموعات ستكون هناك قرعة بينهما لإقامة 5 مباريات بشكل ذهاب وإياب ليصعد 5 منتخبات إلي مونديال 2022.

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مصر ليبيا تصفيات كاس العالم الجابون أنجولا

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