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"الصحة العالمية" تعلن: مصدر فيروس كورونا المستجد لم يتم الكشف عنه بعد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة لا تزال تدرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصدره لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

 

وفي تعليقه على صدور تقرير من 40 صفحة أعدته بعثة الخبراء الدوليين التي زارت الصين مؤخرا للبحث عن مصدر عدوى كورونا، قال هيبريسوس إن "جميع الفرضيات لا تزال مطروحة على الطاولة". وأضاف أن التقرير هو "بداية الطريق لا نهايته، إذ أننا لم نكشف بعد عن مصدر هذا الفيروس وعلينا المضي قدما في طريق العلم".

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