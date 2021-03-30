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نجم ريال مدريد يواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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تقرر أن يخضع الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدري الإسباني لكرة القدم، للمحاكمة يوم 20 أكتوبر المقبل بتهمة محاولة ابتزاز مرتبطة بشريط جنسي يظهر فيه زميله السابق بالمنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا.

وتم تحديد الموعد اليوم الثلاثاء من قبل مكتب المدعي العام في فرساي، ليؤكد تقارير وسائل الإعلام.

واُتهم بنزيمة بالتواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا، الذي تم تهديده في مكالمة هاتفية في يونيو 2015 بنشر الفيديو.

ويُزعم تورط بنزيمة /33 عاما/ في "المساعدة والتحريض على محاولة الابتزاز. ويواجه عقوبة الحبس خمس سنوات وغرامة مقدرة بـ75 ألف يورو (88 ألف دولار) وفقا للمدعي العام.

ومن المتوقع أن يمثل أيضا في المحكمة أربعة أشخاص آخرون قيل أنهم متورطون في القضية .

وبسبب تورطه في هذه القضية ، غاب بنزيمة عن بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في فرنسا في 2016.

ورفض محامو اللاعب كافة المزاعم، وفقا لتقارير سابقة.

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ريال مدريد بنزيما بطولة امم اوروبا

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