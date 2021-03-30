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8 تصريحات نارية من رئيس النواب حول تغيب وزير الإعلام عن حضور الجلسات
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:32 م
عبداللطيف هيبة
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أدلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، عدة تصريحات هامة حول تغيب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، حضور الجلسات.
وجاءت التصريحات كالتالي:
• بالأمس تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب للوزير لمحاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزير للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية.
• تم عرض الاستجواب على مكتب المجلس وبدراسته تبين أنه مستوفي للاشتراطات اللائحية.
• بناء عليه تم إدراجه بجلسة اليوم عملا باللائحة الداخلية للمجلس.
• المجلس سبق وأبلغ وزير الدولة للإعلام بشأن حضوره أمام المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيان الوزير.
• الوزير اعتذر وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة، لمدة أسبوعين حتى يتمكن من إعداد رد على التقرير.
• بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر، أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة اليوم، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن الحضور.
• تستشعر رئاسة المجلس بوجود تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، مما يؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي.
• عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم.
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