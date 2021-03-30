8 تصريحات نارية من رئيس النواب حول تغيب وزير الإعلام عن حضور الجلسات







أدلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، عدة تصريحات هامة حول تغيب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، حضور الجلسات.



وجاءت التصريحات كالتالي:



• بالأمس تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب للوزير لمحاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزير للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية.



• ‏تم عرض الاستجواب على مكتب المجلس وبدراسته تبين أنه مستوفي للاشتراطات اللائحية.



• ‏بناء عليه تم إدراجه بجلسة اليوم عملا باللائحة الداخلية للمجلس.



• المجلس سبق وأبلغ وزير الدولة للإعلام بشأن حضوره أمام المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيان الوزير.



• الوزير اعتذر وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة، لمدة أسبوعين حتى يتمكن من إعداد رد على التقرير.



• بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر، أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة اليوم، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن الحضور.



• تستشعر رئاسة المجلس بوجود تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، مما يؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي.



• عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم.



