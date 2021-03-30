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8 تصريحات نارية من رئيس النواب حول تغيب وزير الإعلام عن حضور الجلسات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أدلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، عدة تصريحات هامة حول تغيب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، حضور الجلسات.

وجاءت التصريحات كالتالي:

• بالأمس تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب للوزير لمحاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزير للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية.

• ‏تم عرض الاستجواب على مكتب المجلس وبدراسته تبين أنه مستوفي للاشتراطات اللائحية.

• ‏بناء عليه تم إدراجه بجلسة اليوم عملا باللائحة الداخلية للمجلس.

• المجلس سبق وأبلغ وزير الدولة للإعلام بشأن حضوره أمام المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيان الوزير.

• الوزير اعتذر وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة، لمدة أسبوعين حتى يتمكن من إعداد رد على التقرير.

• بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر، أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة اليوم، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن الحضور.

• تستشعر رئاسة المجلس بوجود تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، مما يؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي.

• عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم.

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