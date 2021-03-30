أسهم الإمارات ترفع مكاسبها في جلستين إلى 33 مليار درهم

حافظت أسواق المال الإماراتية على مسيرة صعودها لليوم الثالث على التوالي مما شجع المؤسسات الاستثمارية والأفراد على ضخ المزيد من السيولة في قاعات التداول، الأمر الذي رفع قيمة الصفقات المبرمة إلى 1.16 مليار درهم بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.





وعززت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة من مكاسبها بعدما ربحت 15.5 مليار درهم في جلسة اليوم، مما رفع من إجمالي مكاسبها خلال جلستين إلى نحو 33 مليار درهم.





وعلى مستوى حركة المؤشرات قفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.5% تقريبا مخترقا حاجز 5900 نقطة، مغلقا عند 5910 نقاط فيما وصل المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 2558 نقطة بنمو نسبته 0.23% مقارنة بالجلسة السابقة.





وواصل سهم الشركة العالمية القابضة تألقه صاعدا إلى 63.10 درهم بتداولات تجاوزت قيمتها 250 مليون درهم، كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 14.60 درهم وسط صفقات بلغت قيمتها أكثر من 231 مليون درهم.





وشهد سهم الدار العقارية المزيد من النشاط بالغا 3.79 درهم وانضم سهم الاتصالات إلى قائمة الرابحين مغلقا عند 21.60 درهم، فيما واصل سهم جلفار صعوده بالحد الأعلى المسموح به يوميا تقريبا بالغا 1.63 درهم.





وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم إعمار العقارية إلى 3.57 درهم، كما صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 11.50 درهم واستقر سهم بنك دبي الإسلامي عند 4.54 درهم وارتفع سهم الاتصالات المتكاملة 7.08 درهم.





يشار إلى أن اجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق الإماراتية بلغ نحو 270 مليون سهم نفذت من خلال 6039 صفقة.