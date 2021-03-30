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جامعة الإسكندرية: حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس إنجاز تاريخي لمصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قدم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والعاملين بالجامعة، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم، الثلاثاء، عميق التهنئة وعظيم التقدير للقيادة السياسية والدولة والشعب المصرى ولهيئة قناة السويس العريقة على الإنجاز التاريخى غير المسبوق بحل أزمة السفينة العالقة والتى حبس العالم كله انفاسه متابعا لها والتى كللت نجاحها، المؤتمر الصحفى العالمى للرئيس على ضفاف القناة مع استعادة حركة الملاحة الطبيعية لها.

والجامعة تؤكد من هذا الحدث التاريخى على قدرات مؤسسات الدولة وعلى قوة الشعب والدولة المصرية، واصطفاف المصريين فى قضاياهم الوطنية حول قيادتهم، وثمن المجلس على جهود قيادات الهيئة فى التعامل مع الحادث العرضى، والكفاءة العالية للمصريين وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي، وعودة وانسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية بالقناة.

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