Advertisements

مصادر دخل الاندية الجماهيرية من الانترنت

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
قال الدكتور مصطفي مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي، إن الأندية الرياضية العالمية صاحبة الجماهيرية الكبيرة تبحث دائما عن وسائل التطور الحديثة اداريا وفنيا وتسويقيا لتحقيق أقصي مايمكن تحقيقه من عوائد ماليه وعلي رأس اولوياتها  الأنشطة الإلكترونية والتكنولوجية والانظمة الذكيه  لما لها من عائد واثر واضح في تحفيز تفاعل المستخدمين ومقصد الملايين من الجماهير يوميا.

أضاف مقلد، أن الأندية تدرس دائما  سبل الاستفادة من تفاعل الجمهور إلكترونيًا لتحويل هذا التفاعل الي عوائد تجارية ومكاسب استثمارية للنادي من خلال المنصات الرسمية والتطبيقات الالكترونيه ووسائل الترويج والتواصل الحديثه وخدمات الدفع والتسوق إلكترونيًا لتعظيم ايراداتها وزيادة القيمة السوقية بإستخدام أساليب جديدة ومتطورة حسب المخطط والمستهدف وحسب جماهيرية النادي. 
وأوضح الدكتور مصطفي مقلد، أن أهم الوسائل والاساليب الحديثة  لتعظيم العوائد للأندية هي :

١- المساحه الإعلانية للرعاة والمعلنين علي المنصة الرسمية وصفحات النادي علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
٢- الرسائل الدعائية الإعلانية القصيرة للزوار والجماهير علي المنصة للعروض والمنتجات التجارية.
٣- حجز التذاكر إلكترونيًا للمباريات والبطولات واشتراكات الموسم
٤- الفاعليات الترويجيه والاعلانية المرتبطة بتفاعل وتحفيز الجماهير عن توقعات النتائج و مسابقات المعلومات. 
٥- التسوق الإلكتروني للجمهور بهدف بيع التيشرتات والملابس والهدايا التي تحمل تصميمات وشعار النادي. 
٦- استفتاء الجماهير حول الصفقات والعقود ونتائج الفريق وربط مشاركة وتفاعل الجماهير بالإعلانات وعروض المنتجات والجوائز التحفيزية. 
٧- دراسة تحليل بيانات المستخدمين وطريقة تفاعلهم وأنماط وسلوك الزوار لاستخدامها  في التعاقدات التجاريه والشراكات الاعلانية 
٨- حجز الخدمات والبرامج السياحية المرتبطة بانتقالات وسفر الجماهير في البطولات ومباريات الفريق الخارجية.

وأشار خبير التسويق والاستثمار الرياضي، إلي أن هناك الكثير من المزايا الإضافية من الناحية الإدارية والتنظيمية لاستخدامات خدمات الانترنت المتعددة بجانب العوائد المادية والإيرادات التجاريه ، فالمنصات الإلكترونية التفاعلية تزيد من سهولة وسرعه انتشار المعلومات عن النادي في نطاق لا حدود له وتزيد من تداول الخدمات المقدمه بشكل منظم وسهل ويمكن ادارة ومراقبة العمل بدقه في كافة التفاصيل والخطوات. 
وأوضح مصطفي مقلد،  أن استيراتيجية تصميم وبناء المنصات الإلكترونية الرقمية للأندية عبر الانترنت تستخدم برمجيات وتكنولوجيا بمواصفات وخصائص وتفاصيل فنية حسب حجم المستخدمين ومدي التفاعل ونوع الخدمات المقدمة عبر المنصة  حتي تتناسب مع حجم الزوار والتفاعلات بطريقه تخدم خطة واهداف النادي.  
وقال مقلد، إن الأندية الكبري عالميًا صاحبة الجماهيريه تدرس مستقبلا من خلال شركات البرمجيات الدولية المتخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي كيفية تطوير خدماتها من خلال برمجيات متطورة وأنظمة تكنولوجية حديثة بهدف تسهيل تقديم الخدمات وتحليل  بيانات وتفاعلات المستخدمين للوصول الي تفاصيل أدق ومعلومات  أكثر عن الجمهور لاستخدام هذه المعلومات والبيانات  في الاتفاقات التسويقية والعقود التجاريه لزيادة قيمة العوائد الاستثمارية.
يذكر ان مصطفي مقلد، قد شارك نهايه العام الماض٢٠٢٠ ضمن فريق لدراسه السوق الرياضي علي المستوي الدولي قامت بها احد الشركات المتخصصة في الاستثمار الإلكتروني وخدمات الإنترنت والبرمجيات بدبي واستهدفت الدراسه تحليل الاستثمارات الرياضية علي الانترنت ومدي نجاحها في ادارة وتداول الخدمات

أخبار تهمك

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 18 ساعة

مجزرة.. زيدان يطرد 8 لاعبين خارج ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 9 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ حوالي 3 ساعات

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - عملية جراحية ناجحة لـ "نجم الأهلي".. تعرف على التفاصيل

منذ 42 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

03:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان