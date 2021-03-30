"الري" تكشف أهمية تطرق السيسي لمشروع "الدلتا الجديدة" في كلمته اليوم (فيديو)

أوضح شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، أهمية تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مشروع "الدلتا الجديدة" في كلمته اليوم في هيئة قناة السويس.



وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، إن هناك عجز شديد في الموارد المائية مقارنة بالاحتياجات الفعلية ولذلك كان هناك توجه من الدولة بإعادة استخدام كل قطرة مياه من مياه الصرف الزراعي والصحي لخلق مجتمعات جديدة وتنمية ونقل سكان من الوادي هذه المجتمعات الجديدة.



وأضاف أنه سيتم إعادة استخدام 6 مليون متر مكعب من المياه كانت تلقى في بحيرة مريوط وسيتم تجميعها وعمل معالجة ثلاثة من أجل خلق مجتمع تنموي جديد لسحب سكان من الوادي إلى هذا المجتمع الصناعي والزراعي وخلق دلتا موازية للدلتا القديمة بإعادة استخدام المياه بعد معالجتها وإعادة استخدامها في المشروع الجديد مع اعتماد جزء من المساحة المقررة على المياه الجوفية التي يتم التعامل معها بحذر.



يُعد مشروع الدلتا الجديدة شريان حياة جديد لزراعة مساحات جديدة من الأراضي الصحراوية، تبلغ مساحتها مليون فدان، على محور الضبعة الإقليمي، مما يسهم في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، التي تتناسب مع طبيعة هذه الأراضي، وإنشاء مصانع تعتمد على هذه المحاصيل، فضلًا عن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

