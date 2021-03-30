Advertisements

"الري" تكشف أهمية تطرق السيسي لمشروع "الدلتا الجديدة" في كلمته اليوم (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أوضح شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، أهمية تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مشروع "الدلتا الجديدة" في كلمته اليوم في هيئة قناة السويس.

وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، إن هناك عجز شديد في الموارد المائية مقارنة بالاحتياجات الفعلية ولذلك كان هناك توجه من الدولة بإعادة استخدام كل قطرة مياه من مياه الصرف الزراعي والصحي لخلق مجتمعات جديدة وتنمية ونقل سكان من الوادي هذه المجتمعات الجديدة.

وأضاف أنه سيتم إعادة استخدام 6 مليون متر مكعب من المياه كانت تلقى في بحيرة مريوط وسيتم تجميعها وعمل معالجة ثلاثة من أجل خلق مجتمع تنموي جديد لسحب سكان من الوادي إلى هذا المجتمع الصناعي والزراعي وخلق دلتا موازية للدلتا القديمة بإعادة استخدام المياه بعد معالجتها وإعادة استخدامها في المشروع الجديد مع اعتماد جزء من المساحة المقررة على المياه الجوفية التي يتم التعامل معها بحذر.

يُعد مشروع الدلتا الجديدة شريان حياة جديد لزراعة مساحات جديدة من الأراضي الصحراوية، تبلغ مساحتها مليون فدان، على محور الضبعة الإقليمي، مما يسهم في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، التي تتناسب مع طبيعة هذه الأراضي، وإنشاء مصانع تعتمد على هذه المحاصيل، فضلًا عن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

أخبار تهمك

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - عملية جراحية ناجحة لـ "نجم الأهلي".. تعرف على التفاصيل

منذ 40 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 18 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

مجزرة.. زيدان يطرد 8 لاعبين خارج ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

03:04 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان