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حجز تذاكر "القومي للحضارة" إلكترونيًا بدءً من الغد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تطلق وزارة السياحة والآثار، غدا الاربعاء، الصفحة الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنصة لحجز التذاكر على شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في إطار قرب افتتاح قاعة العرض المركزي بالمتحف واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت ٣ أبريل.

وقال الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الصفحة تستعرض نبذة عن المتحف وأهميته الأثرية وتفرده بين متاحف العالم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث انه من بين المتاحف القليلة جدا التي تعرض مظاهر الحضارة المصرية المختلفة على مر العصور منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

وأضاف أن الصفحة تعرض أيضا عدد من أهم المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن العصور المختلفة، مشيرا إلى أن زائر الصفحة يستطيع أن يتجول وسط المتحف، والذي يعد منارة ثقافية متكاملة تتنوع بين قاعات للعرض المتحفي، ومراكز لترميم الآثار، وأماكن ترفيهيه تضم مطاعم وكافيتريات وبازارات لبيع المستنسخات الأثرية.

كما يستطيع الزائر، من خلال تلك الصفحة، الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف، وذلك في إطار خطة الوزارة لتيسير عملية الحجز للزائرين.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستقبل المتحف خلال الأيام القليلة القادمة، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها ٢٢ مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، من بينها ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

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