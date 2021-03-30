الإمارات: زيادة الانفاق الاستهلاكي على قطاعي الفنادق والمطاعم في يناير

شهد الانفاق الاستهلاكي على قطاعي الفنادق والمطاعم في الإمارات ارتفاعا كبيرا خلال شهر يناير من العام 2021 مما ساهم في دعم حركة القطاعين اللذين أظهرا نشاطا متصاعدا بدءا من شهر أغسطس 2020.





وانعكس النشاط الذي سجلته الفنادق والمطاعم في الدولة على الرقم القياسي للقطاعين الممثلين في مؤشر أسعار المستهلك ،حيث ارتفعا بنسبة 2.09 % خلال شهر يناير 2021 مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2020 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.





وساهمت الزيادة المسجلة في الانفاق الاستهلاكي على خدمات الفنادق والمطاعم في ارتفاع وتيرة نشاط القطاع السياحي في الدولة بشكل عام خلال شهر يناير من العام 2021.





وكانت احصائيات سابقة صادرة عن دوائر السياحة في جميع امارات الدولة رصدت تسجيل نمو في قطاعي السياحة والفنادق بنسبة تجاوزت 100% في الربع الثالث من العام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.





وتعد قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي .





وبحسب أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء التي صدرت في وقت سابق فقد ارتفع عدد نزلاء الفنادق في دولة الإمارات إلى 3.385 مليون نزيل خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام 2020 مقارنة مع 1.31 مليون نزيل في الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو من العام ذاته.





وتزامن الارتفاع المسجل في عدد النزلاء مع زيادة عدد المنشآت الفندقية "فنادق ،شقق فندقية" التي عادت للعمل حيث ارتفع عددها الى 1032 منشأة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 929 منشأة في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.





يذكر أن خطط العمل الخاصة باستراتيجية تطوير قطاع السياحة والسفر تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 116.1 مليار درهم، أي ما يعادل 5.4 % من إجمالي الناتج المحلي المتوقع في عام 2027.