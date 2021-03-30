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موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن حيثما يفيد ذلك مصالحنا
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:52 م
وكالات
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أكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة حيثما يفيد ذلك مصالح روسيا.
وقال بوليانسكي في موجز صحفي اليوم
الثلاثاء: "لا يضر تدهور علاقاتنا مع الولايات المتحدة بروسيا فحسب، بل
وبالعالم كله بما فيه الولايات المتحدة عينها، وإن كانت ترفض الاعتراف بذلك".
وأضاف: "لكننا مستعدون تماما
للتعاون (مع واشنطن) حيث يفيد ذلك مصالحنا، وهو مبدأ تتمسك به الولايات المتحدة
نفسها".
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