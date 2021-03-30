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موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن حيثما يفيد ذلك مصالحنا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة حيثما يفيد ذلك مصالح روسيا.

 

وقال بوليانسكي في موجز صحفي اليوم الثلاثاء: "لا يضر تدهور علاقاتنا مع الولايات المتحدة بروسيا فحسب، بل وبالعالم كله بما فيه الولايات المتحدة عينها، وإن كانت ترفض الاعتراف بذلك".

 

وأضاف: "لكننا مستعدون تماما للتعاون (مع واشنطن) حيث يفيد ذلك مصالحنا، وهو مبدأ تتمسك به الولايات المتحدة نفسها".

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واشنطن موسكو دميتري بوليانسكي

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