موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن حيثما يفيد ذلك مصالحنا

أكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة حيثما يفيد ذلك مصالح روسيا.

وقال بوليانسكي في موجز صحفي اليوم الثلاثاء: "لا يضر تدهور علاقاتنا مع الولايات المتحدة بروسيا فحسب، بل وبالعالم كله بما فيه الولايات المتحدة عينها، وإن كانت ترفض الاعتراف بذلك".

وأضاف: "لكننا مستعدون تماما للتعاون (مع واشنطن) حيث يفيد ذلك مصالحنا، وهو مبدأ تتمسك به الولايات المتحدة نفسها".