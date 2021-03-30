إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية اغتصاب "فتاة فيرمونت"

قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وعمرو حسين المتهمين في قضية الاغتصاب الشهيرة والمعروفة إعلاميا بقضية فتاة فيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه.



كما قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل كل من أمير زايد وعمر حافظ، المتهمين في القضية على ذمة التحقيقات.



وحضر مع المتهم أحمد حلمي طولان المحامي أشرف عبدالعزيز، كما حضر للدفاع عن المتهم عمرو حسين المحامي عاصم قنديل.



وكانت النيابة العامة طالبت، في وقت سابق في بيان لها، من المواطنين الذين لديهم مقاطع فيديو مصورة واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014 بسرعة تقديمها إلى النيابة.



وكانت التحقيقات في الواقعة كشفت تواتر مشاهدة مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته - وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها - تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها، وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".