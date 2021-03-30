عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

أعلن الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة المريخ السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.





وكان أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أعلن أن سبب تغيير الشناوي أمام منتخب جزر القمر، جاء بعدما شعر بالإصابة ببعض الآلام، وفضل عدم استكمال اللقاء لعدم تفاقم إصابته.





وأوضح شوقي في تصريحات خاصة، أن الشناوي سيكون جاهز تمامًا للسفر مع الفريق إلى العاصمة السودانية الخرطوم.





وأضاف: "حارس الأهلي، اشتكى من بعض الآلام فقط، ولكن لن يعوقه ذلك من المشاركة بشكل أساسي وقيادة فريقه بالمباراة المقبلة".





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



