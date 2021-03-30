إنتر ميلان يُهدد صفقة برشلونة المُنتظرة

يسعي نادي إنتر ميلا الإيطالي، للحصول على خدمات الهولندي جورجينو فينالدوم، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي الهولندي فينالدوم مع ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد وفقا للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي، لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع إدارة الريدز على تمديد عقده، مشيرة إلى أنه يقترب من مغادرة أنفيلد.





وأوضحت الصحيفة أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، معجب بما يقدمه مواطنه فينالدوم مع ليفربول الإنجليزي، حيث طلب ضمه في الصيف لصالح البارسا.





وأتمت الصحيفة أن إنتر ميلان الإيطالي، يزاحم برشلونة لضم فينالدوم، لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية في ظل رغبة النادي في ضم عناصر مميزة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.



