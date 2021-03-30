أمانة المدينة المنورة تشدد على الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة استمرار تشديد الرقابة على تطبيق الاجراءات الصحية المعنية بالطلبات الداخلية والخارجية في المطاعم وبشكل خاص المطاعم الشعبية، مشيرة إلي تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلنت الأمانة عن تكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، وأيضا منع موائد الطعام في الأحياء، إضافة إلى السماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة.