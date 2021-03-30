تعرف على سبب عدم تحليل جثة العندليب عبد الحليم حافظ

يحل اليوم 30 مارس ذكرى وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، والذي حفلت أعماله الفنية والغنائية بتقدير الجمهور وحبه.



وبالتزامن مع ذكرى وفاته، يرصد "الفجر الفني" حقيقة حدثت منذ فترة قليلة واكتشفها ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ.



وقال من خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية قائلا أنه رأى بالفعل جثة الفنان عبد الحليم حافظ غير محللة وذلك عقب وفاته ب44 سنة.



وقال كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مشرحة زينهم السابق أن الجثة لم يتم تحليلها بسبب ظروف المقابر التي دفن بها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ حيث أنه ظهر بها مياه جوفية والتي تصيب الجثة بظاهرة تسمى التصبن الرمي والذي يحتفظ بالجثة من التحلل.