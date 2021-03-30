في ذكرى وفاته.. تعرف على تعليق سعاد حسني على زواجها من العندليب

يصادف اليوم 30 مارس ذكرى وفاة العندليب عبد الحليم حافظ والذي لاحقته دائما شائعة زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني.



ويرصد "الفجر الفني" رد الفنانة سعاد حسني على شائعة زواجها من عبد الحليم حافظ حيث قالت: "كل ما أشيع عن زواج تم، أو زواج سيتم بيني وبين عبد الحليم حافظ، ليس إلا مجرد شائعات، أولا الحب ليس عيبا أو حراما، إن كنت أحب عبد الحليم، ليس هناك ما يدعو لكي أنكر هذا الحب".



وأضافت: "لم أفكر مجرد التفكير في الزواج لأن فني ومستقبلي يستحوذان على كل اهتمامي وتفكيري ومشاعري، وعندما أريد الزواج، سأتزوج هنا في القاهرة، في بلدي وبين أحبابي وأهلي، الزواج عمره ما كان جبر خاطر، الزواج لا بد له من مقدمات وترتيبات وأخد ورد، ولازم يكون علني، لأنه نبأ سار يسعد جمهوري وجمهور عبدالحليم".



وتابعت: "لا معنى لأن نتزوج في السر، لأن معنى هذا أننا نعمل عملا غير مشروع، أو غير مستحب، أو لا نفخر به".