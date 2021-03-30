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فوز طامية واهناسيا والساحة بالجولة 23 بالقسم الثالث
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:31 م
محمد الحسيني
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أختتمت اليوم منافسات الجولة 23 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .
طامية بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نجح فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه الواسطى المتصدر بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى ، ليتساوى الفريقان فى ذات الرصيد ويتقاسمان الصدارة .
ونجح مركز شباب ابشواى فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ببا فيما سقط عاملين غارب فى فخ الخسارة بملعبه امام شقيقه راس غارب بهدف نظيف .
ونجح سينزو فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه سنورس .
فيما حقق اهناسيا فوزا ثمينا على ضيفه مطرطارس بهدف نظيف .
وبمهرجان اهداف فاز مركز شباب الفيوم على شقيقه ابو كساة بنتيجة 3/6 .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - طامية 42 نقطة .
2 - الواسطى 42 نقطة .
3 - ابو كساة 35 نقطة
4 - سنزو 35 نقطة .
5 - عاملين غارب 32 نقطة .
6 - مطرطارس 31 نقطة .
7 - سنورس 27 نقطة .
8 - ببا 24 نقطة .
9 - اطسا 21 نقطة .
10 - مركز شباب الفيوم 24 نقطة .
11 - ابشواى 22 نقاط .
12 - راس غارب 20 نقطة .
13 - اهناسيا 17 نقطة .
طامية بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نجح فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه الواسطى المتصدر بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى ، ليتساوى الفريقان فى ذات الرصيد ويتقاسمان الصدارة .
ونجح مركز شباب ابشواى فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ببا فيما سقط عاملين غارب فى فخ الخسارة بملعبه امام شقيقه راس غارب بهدف نظيف .
ونجح سينزو فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه سنورس .
فيما حقق اهناسيا فوزا ثمينا على ضيفه مطرطارس بهدف نظيف .
وبمهرجان اهداف فاز مركز شباب الفيوم على شقيقه ابو كساة بنتيجة 3/6 .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - طامية 42 نقطة .
2 - الواسطى 42 نقطة .
3 - ابو كساة 35 نقطة
4 - سنزو 35 نقطة .
5 - عاملين غارب 32 نقطة .
6 - مطرطارس 31 نقطة .
7 - سنورس 27 نقطة .
8 - ببا 24 نقطة .
9 - اطسا 21 نقطة .
10 - مركز شباب الفيوم 24 نقطة .
11 - ابشواى 22 نقاط .
12 - راس غارب 20 نقطة .
13 - اهناسيا 17 نقطة .
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