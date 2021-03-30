Advertisements

لهذه الأسباب.. مجلس النواب يقرر استدعاء أسامة هيكل وزير الإعلام

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، الموافقة على تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، وذلك نظرا لتقرير لجنة الاعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام النواب.

وكانت قد ذكرت اللجنة أن هناك عدة مخالفات مالية وإدارية أرتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة حيث أقرت اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسؤول عنها، لذلك تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب للوزير.

واقرت اللجنة عدة توصيات جاءت كالتالي:

• أدانت لجنة الإعلام بمجلس النواب، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.

• طالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.

• أوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها.

• وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.

• هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

• غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.

• غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية.

• غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية.

• غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.

• غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.

• بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين.

• عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

• تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاعلام مجلس النواب استدعاء وزير الاعلام اسامه هيكل

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 20 ساعة

لهذه الأسباب.. مجلس النواب يقرر استدعاء أسامة هيكل وزير الإعلام

منذ 40 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 21 دقيقة

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ ربع ساعة

مجزرة.. زيدان يطرد 8 لاعبين خارج ريال مدريد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ ثلث ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ثلث ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أسامة هيكل: قانون الصحافة يعطي الصحفيين حقوق وامتيازات غير مسبوقة

الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة.. "إعلام البرلمان" ترفض بيان أسامة هيكل

بعد رفضه.. البرلمان يناقش بيان أسامة هيكل الأسبوع المُقبل

مجلس النواب يعلن تأجيل نظر التقرير البرلماني حول رفض بيان وزير الدولة للإعلام

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة بيان وزير الدولة للإعلام

بسبب مخالفات مالية في مدينة الإنتاج الإعلامي.. البرلمان يحدد موعد استجواب أسامة هيكل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

05:10 م

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

07:00 م

حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

07:02 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان