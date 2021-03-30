Advertisements

عاجل.. النائب العام يستأنف علي قرار إخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة فتاة فندق فيرمونت

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام الاستئناف علي قرار المحكمة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في قضية واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت).

كانت قد
قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وعمرو حسين المتهمين في قضية الاغتصاب الشهيرة والمعروفة إعلاميا بقضية فتاة فيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه.

كما قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل كل من أمير زايد وعمر حافظ، المتهمين في القضية على ذمة التحقيقات.

وحضر مع المتهم أحمد حلمي طولان المحامي أشرف عبدالعزيز، كما حضر للدفاع عن المتهم عمرو حسين المحامي عاصم قنديل.

وكانت النيابة العامة طالبت، في وقت سابق في بيان لها، من المواطنين الذين لديهم مقاطع فيديو مصورة واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014 بسرعة تقديمها إلى النيابة.


وكانت التحقيقات في الواقعة كشفت تواتر مشاهدة مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته - وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها - تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها، وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".

أخبار تهمك

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ثلث ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 22 دقيقة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 20 ساعة

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ 17 دقيقة

مجزرة.. زيدان يطرد 8 لاعبين خارج ريال مدريد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 19 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

لهذه الأسباب.. مجلس النواب يقرر استدعاء أسامة هيكل وزير الإعلام

منذ 41 دقيقة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

05:10 م

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

07:00 م

حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

07:02 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان