منطقة الدقهلية تعلن مواعيد مباريات الترقى بالقسم الرابع









أعلنت منطقة الدقهلية لكرة القدم عن جدول مباريات دورة الترقى بالقسم الرابع والتى يشارك بها أندية منية النصر ، شباب شها ، إتحاد السنبلاوين ، شباب ميت غمر.





ويتأهل الفرق أصحاب المركز الأول لدورى القسم الثالث حيث تقام دورة الترقى بنظام دورى من دور واحد.





وفيما يلى جدول مباريات دورة الترقى حسبما تم إعلانه رسميا:





الأحد ٤ أبريل :

إتحاد السنبلاوين - شها ..ملعب شربين

منية النصر - شباب ميت غمر ..ملعب طلخا





الأربعاء ٧ أبريل:

شباب ميت غمر - إتحاد السنبلاوين ..ملعب طلخا

شباب شها - منية ابنصر ..ملعب دكرنس





الأحد ١١ أبريل:

شباب ميت غمر - شباب شها

إتحاد السنبلاوين - منية النصر



