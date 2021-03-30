خبير اقتصادي يكشف تداعيات أزمة قناة السويس على العالم



قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس أحدثت ما يسمى بالشلل للعالم أجمع؛ لأنها تُمثل الشريان الحيوي والأهم لحركة التجارة العالمية، وتعتبر قناة السويس أسرع ممر بحري بين القارتين، وتوفر نحو 15 يومًا في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.



وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه في برنامج "مباشر النيل"، المذاع على قناة "النيل للأخبار" على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس تُعد تجسيدًا لإرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في أقل وقت، مشيرًا إلى أنها وفرت إمكانية الإبحار في كلا الاتجاهين في نفس الوقت لتقليل وقت الانتظار إلى 11 ساعة؛ مما رسخ من مكانة مصر في حركة التجارة الدولية.



وأوضح الخبير الاقتصادي أنه على مدار سبعة أيام لم تمر عبر قناة السويس أي سفينة باتجاه الشمال أو الجنوب، بسبب جنوح السفينة البنمية العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في أهم ممر عالمي للتجارة البحرية، مما دفع بعض السفن للتحرك باتجاه الممر الأصعب رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن خسائر قناة السويس قدرت يوميا على شكل إيرادات ورسوم عبور تبلغ يوميا بين 10-12 مليون دولار أمريكي، بحسب حركة الملاحة البحرية عبر القناة.



