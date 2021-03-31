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تبدأ في أبريل.. كل ما تريد معرفته عن الاختبارات التجربية للثانوية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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يشهد شهر أبريل اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، ضمن إجراءات الوزارة لتطبيق النظام الإلكتروني في تلك الامتحانات.

وستعقد  امتحانات الثانوية العامة خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جدول الثانوية العامة عقب انتهاء أول امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، والمقرر عقده في إبريل المقبل.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الاختبارات التجربية للثانوية العامة التي تجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة:

- إجراء وعقد 3 اختبارات إلكترونية تجريبية للطلاب فى أبريل ومايو ويونيو قبل عقد الامتحان الأساسى فى يوليو 2021.

- الامتحان التجريبي للثانوية العامة هو بمثابة بروفة حقيقية والتي ستعقد في شهري إبريل ويونيو لإجراء امتحانات نهاية العامة إلكترونيا وبدون أي عقبات.

- الهدف من الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال الامتحانات الإلكترونية، إضافة إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحانات.

- هدفها أيضا تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة فى الثانوية العامة وإزالة الرهبة وطمأنة الطلاب وأيضا اختبار الشبكات وسيستم الامتحانات وحصر أى مشكلات تظهر لعدم تكرارها بامتحانات شهر يوليو، والتى تكون بدرجات.

- من المقرر إعلان جداول الامتحانات الخاصة بالاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.

سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع، مع وضع ضوابط لمنع الغش في منظومة الامتحانات الإلكترونية مع منع اللجوء إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان لعدم الغش أو التسريب.

وحسب قرارات وزارة التربية والتعليم، سيكون الامتحانات بنظام ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وتعتمد الأسئلة على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وسيتم وضع أسئلة الامتحانات عن طريق بنوك الأسئلة المركزية والتي تُعد من قبل أساتذة من المركز القومي للامتحانات والتقييم.

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