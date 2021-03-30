"ممارسة الفجور وملابس نسائية".. مفاجآت في واقعة مقتل شاب بالهرم

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة قتل سائق توك توك عشريني العمر، بمنطقة الهرم، غربي المحافظة، إذ تبين أن المتهم شاب يدعي "سيد.م.ال"، وكان يعيش رفقة المجني عليه في الشقة سكنه مرتديًا "ملابس نسائية وباروكة"، مدعيًا أنه شقيقته "مايا".



وبينت التحقيقات أن المتهم كان معتاد ممارسة الفجور، مع المجني عليه، وعصر يوم الواقعة وقعت بينهما مشاجرة، سدد على إثرها المتهم طعنة بصدر المجني عليه مستخدمًا "سكين المطبخ".



كان قُتل سائق توك توك، عشريني العمر، بطعنة نافذة بالصدر، بمنطقة الهرم، غربي محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على مرتكب الجريمة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه إشارة من مستشفى الهرم بوصول سائق توك توك، يدعي " مصطفى.ع.ع"، عمره 25 سنة، مصاب بطعنة نافذة بالصدر، رفقة فتاة إدعت أنها شقيقته، وفرت هاربة، ووفاة السائق متأثرًا بإصابته.



تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن المجني عليه، أصل إقامته بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وكان يقطن بشقة بمفرده رفقة الفتاة المشار إليها.



وأشارت التحريات إلى أن والدة سائق التوك توك وشقيقه يقطنان في شقة سكنية أخرى.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم من القبض على الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.