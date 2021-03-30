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خبير اقتصادي يكشف مكاسب مصر من أزمة السفينة الجانحة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة كانت فرصة جديدة لإعادة اكتشاف القناة أمام العالم كله، والإدراك والاعتراف بمدى أهميتها وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أنه على الرغم من الخسائر التي حدثت إلا أنها أثبتت قدرة واحترافية المصريين في التحدي وإدارة الأزمة، كما أظهرت الأهمية الكبرى للقناة وأنه لا غنى عنها.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه في برنامج "مباشر النيل"، المذاع على قناة "النيل للأخبار" على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أنه رغم تسبب الحادث في خسائر كبيرة وارتفاع سعر النفط العالمي إلا أن هناك مكاسب من أزمة السفينة الجانحة العملاقة تتمثل في إثبات قدرة مصر الكبيرة على التعامل مع الأزمات وإدارة الموقف والتعامل مع المتغيرات التي تحدث كل دقيقة لأسباب خارجة عن إرادتنا، كما أن العالم كله شاهد أهمية قناة السويس كشريان تجاري رئيسي لكل دول العالم.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن بقاء أكثر من 400 سفينة عالمية عند مدخل ومخرج قناة السويس أكد للعالم أجمع الأهمية القصوى لقناة السويس للتجارة العالمية وصعوبة توافر بدائل أخرى تتمتع بالتنافسية أمام الممر الملاحي لقناة السويس، إضافة إلى أن إدارة الأزمة أثبتت مهنية وحرفية الخبرات المصرية رفيعة المستوى التي تمتلكها هيئة قناة السويس أمام أزمة بهذا الحجم في أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.


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