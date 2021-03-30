Advertisements

زراعة البرلمان توصى بسرعة إعداد قانون الزراعة الجديد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم النائب عبد الحميد الدمرداش، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، لحين إنتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون شامل لتعديل قانون الزراعة.

وأوصت اللجنة، الحكومة بسرعة الإنتهاء من إعداد القانون الشامل للزراعة، على ان يشمل التعديلات المقدمة من النائب عبد الحميد الدمرداش في مشروع القانون المقدم، والاسترشاد بها.

جاء ذلك بعد توافق النواب ومقدم مشروع القانون مع رأي الحكومة فيما يتعلق بتأجيل مناقشة مشروع القانون، نظرا لان الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للزراعة.


وكان مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، يهدف الى تشديد العقوبة على انتاج وتداول واستخدام المبيدات الزراعية، لما لها من آثار سلبية على الزراعة والمحاصيل الزراعية وجودتها.

ومن جانبهم أكد ممثلو وزارتى العدل والزراعة، انهم يعكفون حاليا على اعداد قانون جديد للزراعة، ومن الأفضل انتظاره ليتضمن كافة التعديلات، بدلا من اجراء تعديلات على القانون حاليا.


ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، ضرورة إعداد قانون جديد للزراعة، مشيرا الى ان القانون الحالي مر عليه أكثر من ٥٥ عاما، وشهدت هذه الفترة الطويلة تغييرات كبيرة في قطاع الزراعة، ما يتطلب سرعة مواكبتها ليس بمجرد تعديلات انما بقانون جديد كامل.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

لهذه الأسباب.. مجلس النواب يقرر استدعاء أسامة هيكل وزير الإعلام

منذ 39 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 19 دقيقة

بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مصطفى مدبولى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ ثلث ساعة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مجزرة.. زيدان يطرد 8 لاعبين خارج ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 20 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

05:10 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان