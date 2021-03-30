برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات





وكشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن لابورتا نجح في الحصول على توقيع المدافع الإسباني إيريك جارسيا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لنحو 5 مواسم مقبلة.





وأشارت التقارير، أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي خلال الصيف المقبل، وهي صفقة انتقال حر إلى الفريق الكتالوني.





ويسعي لابورتا إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرصد رئيس برشلونة التعاقد مع ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونيخ الالماني وإيرلينج هالاند مهاجم المنتخب النرويجي وبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى ديباي لاعب ليون الفرنسي وفينالدوم نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي.

تمكن نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، من حسم أولى صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنجاح.