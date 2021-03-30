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هل تؤثر أزمة السفينة العالقة على تصنيف مصر الائتماني؟.. خبير يجيب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه منذ انتشال السفينة العالقة في قناة السويس، من ساعات قليلة وسط دهشة العالم أجمع من قدرة المصريين، إلا أن حادث قناة السويس لن يكون له تأثير يذكر على التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في شمال إفريقيا.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه في برنامج "مباشر النيل"، المذاع على قناة "النيل للأخبار" على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتأثر ميزان المدفوعات في أكبر البلاد العربية من حيث السكان على نحو بارز جراء الحادث، مشيرة إلى أن إيرادات قناة السويس مثلت نحو 2٪ في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبيل الجائحة مع اعتبارها أحد أهم موارد العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وتابع: "على الرغم من انخفاض مساهمة قناة السويس خلال فترة الجائحة لنحو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا أن إيرادات القناة كانت أكثر مقاومة للصدمات من إيرادات القطاعات الأخرى التي تدر العملة الصعبة على غرار القطاع السياحي".

وأوضح أن التعطل المؤقت لحركة الملاحة في قناة السويس خلال أزمة السفينة الجانحة لن يغير توقعاتنا بعودة الإيرادات لمستويات ما قبل الجائحة،

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السفينة العالقة السفينة الجانحة

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