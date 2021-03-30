حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

مازال ملف تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة ا لقدم بنادي الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.





وانتشرت العديد من الأقاويل في الساعات القليلة الماضية تشير إلي رحيل النجم التونسى عن صفوف القلعة البيضاء.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي رفض تجديد عقده من القلعة البيضاء، واللاعب قريب من مغادرة الفريق نهاية الموسم الجاري.





حيث طلب ساسي الحصول على مبلغ مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود، للموافقة على تجديد عقده.





وأكد المصدر، أن مطالب فرجاني ساسي هي السبب الرئيسي وراء توقف تجديد عقده حتى الآن، بعدما وضع النادي سقف محدد، للعقد حتى لايكون تحدث أزمات بين اللاعبين داخل الفريق، خاصة وأن هناك لاعبين أخرين سيتم تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.



