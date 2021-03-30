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حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:02 م
غدير أحمد
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مازال ملف تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.
وانتشرت العديد من الأقاويل في الساعات القليلة الماضية تشير إلي رحيل النجم التونسى عن صفوف القلعة البيضاء.
ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.
وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي رفض تجديد عقده من القلعة البيضاء، واللاعب قريب من مغادرة الفريق نهاية الموسم الجاري.
حيث طلب ساسي الحصول على مبلغ مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود، للموافقة على تجديد عقده.
وأكد المصدر، أن مطالب فرجاني ساسي هي السبب الرئيسي وراء توقف تجديد عقده حتى الآن، بعدما وضع النادي سقف محدد، للعقد حتى لايكون تحدث أزمات بين اللاعبين داخل الفريق، خاصة وأن هناك لاعبين أخرين سيتم تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.
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