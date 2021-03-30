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منطقة الدقهلية تعلن مواعيد مباريات الترقى بالقسم الرابع

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب ومحمد المهندس
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أعلنت منطقة الدقهلية لكرة القدم عن جدول مباريات دورة الترقى بالقسم الرابع والتى يشارك بها أندية منية النصر ، شباب شها ، إتحاد السنبلاوين ، شباب ميت غمر.

ويتأهل الفرق أصحاب المركز الأول لدورى القسم الثالث حيث تقام دورة الترقى بنظام دورى من دور واحد.

وفيما يلى جدول مباريات دورة الترقى حسبما تم إعلانه رسميا:

لا يتوفر وصف.

الأحد ٤ أبريل :
إتحاد السنبلاوين - شها ..ملعب شربين
منية النصر - شباب ميت غمر ..ملعب طلخا
الأربعاء ٧ أبريل:
شباب ميت غمر - إتحاد السنبلاوين ..ملعب طلخا
شباب شها - منية ابنصر ..ملعب دكرنس
الأحد ١١ أبريل:
شباب ميت غمر - شباب شها
إتحاد السنبلاوين - منية النصر

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