منطقة الدقهلية تعلن مواعيد مباريات الترقى بالقسم الرابع







الأحد ٤ أبريل :

إتحاد السنبلاوين - شها ..ملعب شربين

منية النصر - شباب ميت غمر ..ملعب طلخا

الأربعاء ٧ أبريل:

شباب ميت غمر - إتحاد السنبلاوين ..ملعب طلخا

شباب شها - منية ابنصر ..ملعب دكرنس

الأحد ١١ أبريل:

شباب ميت غمر - شباب شها

إتحاد السنبلاوين - منية النصر

الأحد ٤ أبريل :إتحاد السنبلاوين - شها ..ملعب شربينمنية النصر - شباب ميت غمر ..ملعب طلخاالأربعاء ٧ أبريل:شباب ميت غمر - إتحاد السنبلاوين ..ملعب طلخاشباب شها - منية ابنصر ..ملعب دكرنسالأحد ١١ أبريل:شباب ميت غمر - شباب شهاإتحاد السنبلاوين - منية النصر

أعلنت منطقة الدقهلية لكرة القدم عن جدول مباريات دورة الترقى بالقسم الرابع والتى يشارك بها أندية منية النصر ، شباب شها ، إتحاد السنبلاوين ، شباب ميت غمر.ويتأهل الفرق أصحاب المركز الأول لدورى القسم الثالث حيث تقام دورة الترقى بنظام دورى من دور واحد.وفيما يلى جدول مباريات دورة الترقى حسبما تم إعلانه رسميا: