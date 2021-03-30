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بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني قائمة الراحلين عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع دون بالون الإسباني أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يدرس التضحية بعدد لاعبين من الفريق الملكي لضم أحد النجوم البارزة إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير ، إلى أن بيريز يدرس الاستغناء عن كل من (مارسيلو - ناتشو - دياز - إيسكو - اودريوزولا - بيل - سيبايوس - فاسكيز )، وذلك من أجل توفير المال اللازم للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

ويأمل بيريز في التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تقوية خط هجوم الفريق الملكي والذي يُعاني منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في السادس من شهر إبريل المقبل

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