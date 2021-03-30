الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار غدًا (بيان بالدرجات)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 31 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حالة الطقس نهارًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).



- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).



- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

