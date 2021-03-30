مستقبل وطن عن تصريحات السيسي: الرئيس أكد رهانه على الشعب



قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق تصريحات قوية خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الثلاثاء.



وأضاف عصام هلال خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه عزة مصطفى على قناة « صدى البلد»، إن الرئيس السيسي أطلق تصريحات قوية للغاية، واصفا إياها بالروعة، وذلك في أعقاب نجاح المصريين في حل أزمة السفينة البنمية الجانحة.



وأوضح عصام هلال، إن الرئيس السيسي أظهر من خلال تصريحاته بأن مصر دولة سلام، ولكنها تمتلك القوة الكافية لردع أى قلق أو خطر يحدق بها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بعث برسائل كثيرة كانت في غاية الأهمية، أبرزها، رسالة الأمل التي بعثها إلى المصريين، والتي طالب من خلالها وسائل الإعلام، بإظهار كافة الانجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية.



كما أفاد إن أسلحة أعداء مصر، هى بث روح اليأس في قلوب المصريين، ولذلك كانت رسالة الرئيس السيسي واضحة، في بث الأمل لجموع الشعب من جديد والرد على الأكاذيب التي تتردد عبر السوشيال ميديا.



وأشار عصام هلال، إلى أن الرئيس السيسي أظهر من خلال تصريحاته، رهانه على الشعب المصرين وهذا ليس بغريب على شعبنا العظيم الذي نجح في مواجهة كافة المصاعب التي تعرض لها.



