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ساسي يخوض تدريبات تأهيلية عقب عودته من تونس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حضر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى مقر النادي بعد وصوله للقاهرة اليوم قادما من تونس برفقة زميله سيف الدين الجزيري عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وخاض ساسي تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بنادي الزمالك.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب مع زميله سيف الدين الجزيري في تدريبات الفريق غدا استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل استعدادا للقاء المولودية.

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