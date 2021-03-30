خالد ميري: حقوق مصر خط أحمر.. ونملك 150 سنة خبرة في إدارة قناة السويس



قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت غالبيتها تدور حول حفظ حقوق مصر في مياه النيل.



وأضاف خالد ميري، خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه عزة مصطفى على قناة « صدى البلد»، إن الرئيس السيسي أكد أن دولة مصر ليست دولة حرب أو اعتداء ولكنها تهدف للسلام وتبحث عن حقوقها دون الاعتداء على حقوق أحد.



وأكد خالد ميري، إن مصر دائما ما ترفض المساس بحقوقها، وتطالب دائما بحقها بالطريق السلمي، وعدم استخدام القوة، مشددا:" حقوق مصر خط أحمر"



كما أشاد بالجهود المصرية التي بذلت لتعويم السفينة البنمية الجانحة، مستدلا بتصريحات الرئيس السيسي أن قناة السويس حفرت وروت بدماء أجدادنا، وأن دولتنا تملك 150 سنة خبرة في كيفية إدارة هذا الشريان المائي الهام.



وأردف خالد ميري، إن الرئيس السيسي يهدف لزيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة المقبلة بمشروعات قيمتها 400 مليار جنيه، عن طريق إعادة تدوير المياه وجعلها تكون صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات القومية تهدف أيضا إلى الحد من البطالة وزيادة الأيدي العاملة.



